Европейский союз отложил вопрос выделения КР 6 млн евро на цифровизацию

Запланированное Европейским союзом выделение 6 млн евро на цифровизацию отложено на 2021 год.
Об этом сообщило агентство 24.kg. В представительстве Евросоюза в Кыргызстане эту информацию подтвердили.
Отмечается, что ранее запущенные программы Евросоюза продолжаются, в основном они затрагивают сферы образования и здравоохранения, обеспечения граждан доступом к питьевой воде и сточным системам.
Что касается новой программы сотрудничества Европейского союза и Кыргызстана на 2021-2027 годы, то ее обсуждение и разработка будут вестись с новым правительством, которое будет сформировано после парламентских выборов.
Из-за финансовых трудностей Кыргызстан продолжает искать средства у зарубежных партнеров. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Руслан Казакбаев запросил на поддержку бюджета помощи у Европейского союза. В Минфине же сообщали, что Бишкек ждет от России обещанных 100 млн долларов.
Источник: Азаттык
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