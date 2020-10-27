Европейский союз отложил вопрос выделения КР 6 млн евро на цифровизацию

Запланированное Европейским союзом выделение 6 млн евро на цифровизацию отложено на 2021 год.

Об этом сообщило агентство 24.kg. В представительстве Евросоюза в Кыргызстане эту информацию подтвердили.

Отмечается, что ранее запущенные программы Евросоюза продолжаются, в основном они затрагивают сферы образования и здравоохранения, обеспечения граждан доступом к питьевой воде и сточным системам.

Что касается новой программы сотрудничества Европейского союза и Кыргызстана на 2021-2027 годы, то ее обсуждение и разработка будут вестись с новым правительством, которое будет сформировано после парламентских выборов.

Из-за финансовых трудностей Кыргызстан продолжает искать средства у зарубежных партнеров. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Руслан Казакбаев запросил на поддержку бюджета помощи у Европейского союза. В Минфине же сообщали, что Бишкек ждет от России обещанных 100 млн долларов.

Источник: Азаттык