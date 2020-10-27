ГСБЭП выявила коррупционную схему с участием должностных лиц Соцфонда и ГНС. Ущерб составил более $111 млн

ГСБЭП КР выявила коррупционную схему с участием должностных лиц Социального фонда и Государственной налоговой службы КР.

«Установлено, что должностные лица создали противоправную устойчивую связь в целях незаконного получения материальных благ, а также предоставления таковых благ и преимуществ отдельной золотодобывающей компании (ЗАО «К.Г.К.»), создающей угрозу интересам общества и государства, в результате которой в бюджет государства со стороны указанной компании не поступили дополнительно начисленные налоговые платежи и страховые взносы», — сообщили в ГСБЭП.

По данным ведомства, государственному бюджету в результате нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму более 9 млрд сомов (более $111 млн).

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 319 (коррупция) УК КР. В настоящее время ведется следствие.

По предварительным данным, речь идет о ЗАО «Кумтор Голд Компани».

Источник: elgezit.kg