Задержан активный член ОПГ Камчы Кольбаева, – УВД

Оперативниками бишкекской милиции задержан подозреваемый в совершении кражи в общественном транспорте.
Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского РУВД.
Задержанный состоит на учете МВД как активный член ОПГ Камчыбека Кольбаева.
26 октября 2020 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась А.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который в этот же день примерно в 08:00 в одном из маршрутных такси предпринял попытку тайно из сумки заявительницы похитить портмоне, внутри которого находились обручальное кольцо из золота стоимостью 5 тыс. сомов и 4 тыс. сомов, после чего предпринял попытку скрыться с места преступления, но, по не зависящим от него обстоятельствам, не довел начатое до конца.
Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района г.Бишкек и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК КР.
Оперативниками СКМ УВД Октябрьского района по подозрению в совершении преступления был задержан подозреваемый Б.А., 1986 года рождения. Он доставлен в следственную службу. В порядке статье 98 УПК его водворили в ИВС ГУВД г.Бишкек.
В данное время продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным фактам преступлений.
Сам Кольбаев был задержан 22 октября в спорт-клубе столицы. Видео задержания можно посмотреть тут.
Источник: reporter.kg
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