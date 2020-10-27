Задержан активный член ОПГ Камчы Кольбаева, – УВД

Оперативниками бишкекской милиции задержан подозреваемый в совершении кражи в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского РУВД.

Задержанный состоит на учете МВД как активный член ОПГ Камчыбека Кольбаева.

26 октября 2020 года в УВД Октябрьского района г.Бишкек с письменным заявлением обратилась А.Н. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который в этот же день примерно в 08:00 в одном из маршрутных такси предпринял попытку тайно из сумки заявительницы похитить портмоне, внутри которого находились обручальное кольцо из золота стоимостью 5 тыс. сомов и 4 тыс. сомов, после чего предпринял попытку скрыться с места преступления, но, по не зависящим от него обстоятельствам, не довел начатое до конца.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района г.Бишкек и начато досудебное производство по статье 200 (кража) УК КР.

Оперативниками СКМ УВД Октябрьского района по подозрению в совершении преступления был задержан подозреваемый Б.А., 1986 года рождения. Он доставлен в следственную службу. В порядке статье 98 УПК его водворили в ИВС ГУВД г.Бишкек.

В данное время продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого к другим аналогичным фактам преступлений.

Сам Кольбаев был задержан 22 октября в спорт-клубе столицы. Видео задержания можно посмотреть тут.

Источник: reporter.kg