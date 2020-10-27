Балбак Тулобаев уволил двух вице-мэров Бишкека

Вице-мэры редакции Elgezit.kg подтвердили, что ушли с должностей.

Новый и.о. мэра столицы Балбак Тулобаев уволил двух вице-мэров — Алимбека Абдылдаева, который занимал пост вице-мэра по вопросам ЖКХ, и Викторию Мозгачеву, которая занимала пост вице-мэра по социальным вопросам.

Вице-мэры редакции Elgezit.kg подтвердили, что ушли с должностей.

Источник: Elgezit.kg