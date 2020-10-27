Завтра в госрезиденции состоится заседание Жогорку Кенеша

Есть ли другие вопросы в повестке дня, пока неизвестно.
Завтра, 28 октября, в госрезиденции «Ала-Арча» состоится заседание Жогорку Кенеша.
Ожидается, что на заседании премьер-министр Садыр Жапаров и члены правительства принесут присягу.
Есть ли другие вопросы в повестке дня, пока неизвестно.
Источник: kg.akipress.org
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