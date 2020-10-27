Завтра в госрезиденции состоится заседание Жогорку Кенеша

Есть ли другие вопросы в повестке дня, пока неизвестно.

Завтра, 28 октября, в госрезиденции «Ала-Арча» состоится заседание Жогорку Кенеша.

Ожидается, что на заседании премьер-министр Садыр Жапаров и члены правительства принесут присягу.

Есть ли другие вопросы в повестке дня, пока неизвестно.

Источник: kg.akipress.org