В Кыргызстане пока никто не выдвинул кандидатуру на пост президента

В Кыргызстане пока никто не выдвинул кандидатуру на пост президента.

Об этом агентству «Кабар» сообщил зампредседателя Центризбиркома Кыргызстана Абдыжапар Бекматов.

Он сообщил, что граждане на пост главы государства могут выдвигать свои кандидатуры на следующий день после объявления даты выборов. Таким образом, срок выдвижения кандидатов заканчивается 14 ноября.

По закону, есть два способа стать кандидатом в президента: самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру или партия может выдвинуть своего кандидата.

Напомним, что досрочные президентские выборы состоятся 10 января 2021 года. Сооронбай Жээнбеков покинул досрочно пост президента страны 15 октября 2020 года.

Источник: Кабар