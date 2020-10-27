Кенешбек Дуйшебаев объяснил, почему покинул должность секретаря Совбеза

«Я подал в отставку»
Бывший секретарь Совета безопасности Кенешбек Дуйшебаев 27 октября на пресс-конференции в АКИpress объяснил причины своей отставки.
По его словам, 14 октября он встретился с президентом Сооронбаем Жээнбековым, который попросил стать его секретарем Совбеза для стабилизации общественно-политической ситуации в стране. «Я спросил его, будет ли он президентом до конца конституционного срока. Жээнбеков твердо ответил, что да. Договаривались об одном, ситуация стала другой», - пояснил он.
По словам Дуйшебаева, за неделю работы в Совбеза они подготовили мощные аналитические записки по темам COVID-19, коррупции, криминала, реорганизации правоохранительных органов, Вооруженных сил, пограничной безопасности, МВД, финпола, ГСИН, совершенствования работы секретариата Совбеза.
«Однако быстро пришло разочарование. Не было никакого рассмотрения, не было решений, нет движения», - сказал он.
По его словам, вместо этого новая власть занимается дележом портфелей, финансовых потоков, стратегических предприятий. «По всей вертикали власти безответственность», - сказал он.
«Я подал в отставку», - сказал он.
Источник: kg.akipress.org
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