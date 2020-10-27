ЦИК исключил кандидата партии «Республика-Ата Журт»

В списке партии от 2015 года Молдокулов шел под №104.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 26 октября приняла решение исключить из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Республика-Ата Журт» Молдокулова Курманбека Токторовича.
Как сообщила пресс-служба ЦИК, решение об исключении принято на основании его письменного заявления.
В списке партии от 2015 года Молдокулов шел под №104.
Источник: media-center.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!