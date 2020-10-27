ЦИК исключил кандидата партии «Республика-Ата Журт»

В списке партии от 2015 года Молдокулов шел под №104.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на заседании 26 октября приняла решение исключить из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Республика-Ата Журт» Молдокулова Курманбека Токторовича.

Как сообщила пресс-служба ЦИК, решение об исключении принято на основании его письменного заявления.

В списке партии от 2015 года Молдокулов шел под №104.

Источник: media-center.kg