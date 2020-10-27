Секретарь Совета безопасности Кенешбек Дуйшебаев подал в отставку

Кенешбек Дуйшебаев, назначенный секретарем Совета безопасности две недели назад, подал в отставку.
Информацию Reporter.kg подтвердил сам Дуйшобаев.
Отметим, что после беспорядков после парламентских выборов председатель Совета безопасности Дамир Сагынбаев подал в отставку. Лишь 15 октября стало известно, что Кенешбек Дуйшебаев назначен на эту должность бывшим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Кенешбек Дуйшебаев возглавлял Государственный комитет национальной безопасности после апрельской революции 2010 года.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!