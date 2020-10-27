Секретарь Совета безопасности Кенешбек Дуйшебаев подал в отставку

Кенешбек Дуйшебаев, назначенный секретарем Совета безопасности две недели назад, подал в отставку.

Информацию Reporter.kg подтвердил сам Дуйшобаев.

Отметим, что после беспорядков после парламентских выборов председатель Совета безопасности Дамир Сагынбаев подал в отставку. Лишь 15 октября стало известно, что Кенешбек Дуйшебаев назначен на эту должность бывшим президентом Сооронбаем Жээнбековым. Кенешбек Дуйшебаев возглавлял Государственный комитет национальной безопасности после апрельской революции 2010 года.

Источник: reporter.kg