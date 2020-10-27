Студенты из Кыргызстана не могут вылететь в Россию

Российский МИД игнорирует обращение молодых кыргызстанцев

Кыргызстанские студенты, обучающиеся в российских вузах, не могут попасть на территорию РФ. Об этом Vesti.kg сообщила студентка одного из новосибирских вузов Алтынай.

По ее словам, российский МИД по неизвестной причине отказывается организовывать чартерный рейс для студентов, в результате чего у них нет возможности обучаться.

- Нас очень большое число студентов, которые после разрешения вылета не успели купить билеты, - рассказывает Алтынай. - Чартерный рейс не организовывают по неизвестной причине. Я учусь очно, хорошо, что преподаватели входят в положение.

Между тем представитель одной из турфирм Гульзат Шерипова, которая помогает студентам в решении их проблемы, сказала в беседе с Vesti.kg, что она неоднократно направляла письмо в МИД РФ, посольство Кыргызстана в России, однако пока конкретного ответа не поступило.

- Мы собрали всех студентов, и нам не дает согласия российская сторона на вылет, - утверждает Шерипова. - Мы отправили необходимый список. Вчера пыталась дозвониться до российского МИДа, но они не ответили. У студентов есть основания для вылета, но почему-то они не могут этого сделать. Авиакомпании готовы осуществить рейс, но ссылаются на МИД.

Источник: vesti.kg