Балбак Тулобаев стал и.о. мэра Бишкека

Балбак Тулобаев назначен исполняющим обязанностями мэра города Бишкек.

Об этом на своей страничке Facebook написал Нариман Тюлеев.

По его словам, он подаст в отставку и передаст полномочия новому и.о. мэра Тулобаеву.

«Друзья, только что переговорил с новым и.о. мэра Балбаком Тулобаевым, действительно, это хороший вариант для мэрии города Бишкек на настоящий момент. Как он проявит себя - уже решать вам, горожане уже не молчаливая масса», - пишет Тюлеев.

Напомним, накануне Тулобаев ушел с поста полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области в связи с переходом на другую должность.

Источник: Кабар