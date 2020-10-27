Балбак Тулобаев стал и.о. мэра Бишкека

Балбак Тулобаев назначен исполняющим обязанностями мэра города Бишкек.
Об этом на своей страничке Facebook написал Нариман Тюлеев.
По его словам, он подаст в отставку и передаст полномочия новому и.о. мэра Тулобаеву.
«Друзья, только что переговорил с новым и.о. мэра Балбаком Тулобаевым, действительно, это хороший вариант для мэрии города Бишкек на настоящий момент. Как он проявит себя - уже решать вам, горожане уже не молчаливая масса», - пишет Тюлеев.
Напомним, накануне Тулобаев ушел с поста полномочного представителя правительства КР в Иссык-Кульской области в связи с переходом на другую должность.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!