27 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1) Бишкек
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Токтогула, Суюнбаева, Сыдыкова;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (14-16-я улицы, улица Чортекова);
- 9.30-15.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (7-я, 8-я улицы);
- 9.30-14.00 — улица Огонбаева, 222;
- 9.30-18.30 — жилмассив «Дордой-2» (участки 207-259);
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй, 33-35, Профессора Зимы);
- 9.00-14.00 — отрезки улицы Киевской;
- 14.00-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Максат, Мыскал);
- 9.30-17.00 — жилмассивы «Ак-Ордо» (улица Гагарина), «Ала-Тоо» (улицы Улук-Тоо, Орто-Арык);
- 13.00-17.00 — микрорайон «Восток-5», 1, 2, 5, 6, 26/1, 26, 28.
2) Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Кунгей (улицы Сарбагыш, Таранчиева, Ткачева, Матросова, Масадык), Гроздь, Берлик, Верхний Ат-Башы, Пятилетка, Васильевка, Лесхоз, Кок-Жар (улицы Мадиева, Кумушалиевой, Кыдыкеевой, Куюковой, Кийизбаевой, Алапаева, Тулеева), Степное (улицы Степная, Достук), Лебединовка («Городок энергетиков», 4-13, Зеленая, 7, 7А, 9, проспект Ленина, 1, Восток (улицы Береговая, Ленина, 2), Аламедин (улицы Проскурякова, Алма-Атинская, Чугуева, Фабричная, Логвиненко);
Сокулукский РЭС
- 8.30-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (контур 498), села Фрунзе (улица Юбилейная), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Жангазиева, Кирова, Новая, Красноармейская, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо), Новопавловка (улицы Проектируемая, Эркин-Тоо, Ала-Тоо, жилмассив «Алтын-Ордо»), Сокулук (улицы Восточная, Первомайская, Ынтымак, Линейная, Келечек, Свободы, Жанылык, Фрунзе, 60 лет Киргизии, 40 лет Победы, Степная, Правды, Индустриальная, Новая, Мельничная, Труда, Иссык-Кульская, Белинская, Калинина, Полярная, Карагачевая, Садовая, Октябрьская), Романовка (улицы Восточная, МТФ), Студенческое (улицы Новосадовая, Артезианская, Садовая);
- 9.00-17.00 — поселок Южный (улицы Юбилейная, Гагарина, Комарова), села Камышановка (улицы Школьная, Мира, Комсомольская, Молодежная);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Ленина), Беловодское (улица Линейная), Садовое (улица Ленина);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Эрик-Туу, Ийри-Суу, Жайыл;
- 8.30-17.00 — села Алексеевка (улица Буденного), Сары-Булак (улицы Шопокова, Кожомбердиева), Монолдор (улицы Токтогула, Берик у.Шопок);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Вознесеновка;
Чуйский РЭС
- 9.00-13.00 — села Ден-Арык, Советское, Карой;
- 9.00-18.00 — села Ден-Арык (улица Шаршеналы), Чуй (улицы Зеленая, Береговая, Ломоносова);
- 9.00-17.00 — села Султан, Алчалуу, Талды-Булак.
3) Ошская область
- 9.00-18.00 — город Ош (улицы Беш-Капа, Орозбекова, Осмонбекова, Шолохова, Целинная, Куцемилова, Айни, Папан, Адышева, Султанова, Братьев Весенних, Кыргызстанская, Казакстанская, Туркменистанская, Узбекистанская, Таджикистанская), сельские управы Сары-Колот, Куршаб, Кызыл-Октябрь, села Кыдырша, Савай, Присавай, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер.
Источник: 24.kg
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