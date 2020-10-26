Сыймак Жапыкеев: Некоторым силам хочется демонизировать мой образ и дискредитировать роль Финпола

Сыймак Жапыкеев: Некоторым силам хочется демонизировать мой образ и дискредитировать роль Финпола

В ГСБЭП сегодня состоялось очередное совещание под руководством председателя Финансовой полиции Жапыкеева С.А. и заместителей председателя Абдылдаева С.Т. и Султанова Ж.А.

На совещании были обсуждены приоритетные направления деятельности Финансовой полиции, а именно непосредственная защита экономической безопасности государства, защита добросовестных предпринимателей от неправомерного вмешательства и создание максимально благоприятных условий для ведения бизнеса и притока инвестиций в страну.

По данным пресс-службы ГСБЭП, во исполнение поручений Руководства страны озвученных на заседании «Совета по развитию бизнеса и инвестициям» председателем ГСБЭП было поручено начальникам структурных и территориальных подразделений Службы усилить работу по выявлению и пресечению коррупционных проявлений препятствующих развитию малого и среднего бизнеса в стране. Жапыкеев С.А. отметил, что сотрудниками финансовой полиции на постоянной основе должен проводиться мониторинг в сфере соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

«Необходимо прекратить нахальное и безосновательное вмешательство проверяющих органов в бизнес. Если фискальные органы предпочтут выполнять функции партнера, а не проверяющего, то появятся и хорошие условия для ведения бизнеса. Есть острая потребность в установлении диалога между госслужащим и предпринимателем. Лица, которые будут оказывать давление на бизнес с коррупционными мотивами должны жестко наказываться», — подчеркнул глава Финпола.

«В обществе активно распространяется провокационная информация, о том, что мною будет поощряться давление на бизнес, хочу сразу пресечь данные слухи и заверить, что Служба будет защищать и поддерживать каждого добросовестного бизнесмена. Складывается впечатление, что каким-то заинтересованным силам хочется демонизировать мой образ, а также дискредитировать роль Финансовой полиции. Служба открыта к прямому диалогу с предпринимателями и готова защищать представителей добросовестного бизнеса от коррупционного прессинга», — отметил Жапыкеев.

По окончанию совещания руководством ГСБЭП было поручено достичь максимальной эффективности работы по повышению уровня экономической безопасности страны, обеспечению надежной защиты добросовестного бизнеса.

Источник: Элгезит