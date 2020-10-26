Напомним, ССН "Альфа" ГКНБ КР была образована 27 октября 1992
26 октября 2020 года с участием руководства ГКНБ КР и личного состава ССН "Альфа" проведено торжественное мероприятие в честь 28-летия образования спецназа ГКНБ КР.
В своей поздравительной речи председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев отметил, что бойцам спезназа всегда уделялась особое внимание, так как на их плечи возложена важнейшая задача по пресечению террористических проявлений во благо обеспечения национальной безопасности страны.
После выступления были поощрены ряд сотрудников ведомственными наградами.
В конце мероприятия руководству ГКНБ была продемонстрирована боевая подготовка бойцов спецназа, боевая техника, оружие и специальные средства, которые используются в различных контртеррористических операциях. Также глава ГКНБ КР ознакомился с условиями несения службы и быта сотрудников спезназа.
Напомним, ССН "Альфа" ГКНБ КР была образована 27 октября 1992
Источник: vb.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!