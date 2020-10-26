В Петербурге таксиста из Кыргызстана до смерти забили битой

В Санкт-Петербурге задержаны мужчина и женщина, которых подозревают в убийстве таксиста.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

По ее данным, о преступлении в полицию Красногвардейского района этой ночью сообщили случайные свидетели. По их словам, на Новочеркасском проспекте, 28/19, на парковке возле ресторана мужчина избивал битой другого человека. Затем он открыл багажник автомобиля «Хёндэ» с логотипом таксопарка и, сев за руль, поехал по Заневскому проспекту. Вместе с ним была женщина.

Сотрудники полиции оперативно начали разработку авто, и по горячим следам остановили указанный автомобиль у дома 15 по проспекту Косыгина. За рулем иномарки находился 31-летний мужчина, с ним в салоне сидела 35-летняя женщина Оба были в неадекватном состоянии.

Когда полиция открыла багажник, нашли похищенного человека. Он был мертв. При нем было водительское удостоверение на имя 35-летнего гражданина Кыргызстана. Гастарбайтер работал таксистом.

Подозреваемые доставлены для разбирательства в отдел полиции. Их причастность к гибели таксиста устанавливается.

Источник: Кабар