Санитарно-экологическая инспекция проверит заведение, в котором Омурбек Текебаев провожал дочь замуж (видео)

Мэрия Бишкека уточняет, в каком именно ресторане прошло мероприятие
Накануне лидер «Ата Мекен», депутат Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Обряд «кыз узатуу» провели в столичном ресторане «Фрунзе». Судя по фото и видеоматериалам, распространенным в Сети, можно предположить, что на мероприятии собралось более 30 человек.
Однако Vesti.kg помнит о требовании эпидемиологов соблюдать санитарные требования и о запрете на проведение массовых мероприятий во время пандемии. Более того, в последние дни число зараженных коронавирусом кыргызстанцев стремительно растет. В Бишкеке вновь начали функционировать дневные стационары, волонтеры с сегодняшнего дня вновь выезжают на помощь больным с COVID-19.
В этой связи Vesti.kg обратились за комментарием в мэрию Бишкека.
«Мы сейчас выясняем, в каком ресторане было проведено данное мероприятие. Санитарно-экологическая инспекция обязательно будет выезжать и проверять то заведение», - ответили в пресс-службе муниципалитета.
(Видео) blob:https://www.facebook.com/19b3538f-53b1-4552-a2aa-0b0c1281658a
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!