Санитарно-экологическая инспекция проверит заведение, в котором Омурбек Текебаев провожал дочь замуж (видео)

Мэрия Бишкека уточняет, в каком именно ресторане прошло мероприятие

Накануне лидер «Ата Мекен», депутат Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Обряд «кыз узатуу» провели в столичном ресторане «Фрунзе». Судя по фото и видеоматериалам, распространенным в Сети, можно предположить, что на мероприятии собралось более 30 человек.

Однако Vesti.kg помнит о требовании эпидемиологов соблюдать санитарные требования и о запрете на проведение массовых мероприятий во время пандемии. Более того, в последние дни число зараженных коронавирусом кыргызстанцев стремительно растет. В Бишкеке вновь начали функционировать дневные стационары, волонтеры с сегодняшнего дня вновь выезжают на помощь больным с COVID-19.

В этой связи Vesti.kg обратились за комментарием в мэрию Бишкека.

«Мы сейчас выясняем, в каком ресторане было проведено данное мероприятие. Санитарно-экологическая инспекция обязательно будет выезжать и проверять то заведение», - ответили в пресс-службе муниципалитета.

(Видео) blob:https://www.facebook.com/19b3538f-53b1-4552-a2aa-0b0c1281658a

Источник: vesti.kg