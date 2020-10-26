Конфликт на границе. Таджикская сторона начала демонтаж водопроводных труб на неописанном участке – ГПС

Конфликт на границе. Таджикская сторона начала демонтаж водопроводных труб на неописанном участке – ГПС

Начальник Главного штаба – первый заместитель председателя ГПС КР полковник Абдикарим Алимбаев провел совещание с руководителями силовых структур о мерах по стабилизации обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Уч-Добо Баткенской области.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и СМИ ГПС, Алимбаев отметил, что необходимо предпринять действенные меры, направленные на защиту населения приграничного района и недопущение подобных инцидентов впредь на всех участках государственной границы.

«По итогам проведенных сегодня переговоров в 14:50 часов таджикская сторона начала демонтаж водопроводных труб, которые граждане Таджикистана пытались вчера проложить на неописанном участке госграницы. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в местности Уч-Добо характеризуется как стабильная», - говорится в сообщении.

Напомним, накануне в местности Уч-Добо Баткенской области произошел конфликт. Граждане Таджикистана начали прокладывать водопроводные трубы на неописанном участке. На место прибыл пограничный наряд Кыргызстана, потребовавший прекратить работы на неописанном участке госграницы. Однако граждане Таджикистана не подчинились требованиям пограничников Кыргызстана, более того вступили в словесную перепалку. Для недопущения эскалации инцидента пограничники Кыргызстана вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух.

Источник: Кабар