(Фото) В Джалал-Абаде прошел рейд по выявлению детского труда

В Джалал-Абаде прошел рейд по выявлению детского труда
В г.Джалал-Абад Джалал-Абадской области проведены рейдовые мероприятия по выявлению детского труда в работах с тяжёлыми условиями труда, сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.
По ее данным, рейд проведен по инициативе Отдела внутренних дел г. Джалал-Абад совместно с инспекторами отдела охраны труда и трудовых отношений Межрегионального управления по г. Джалал-Абад и Сузакскому району Госэкотехинспекции.
«В ходе проведения рейдовых мероприятий на строительных рынках «Рахат», «Байтемир», а также на автомойках г.Джалал-Абад со стороны Госэкотехинспекции выданы предписания о запрете использовании детского труда на работах с тяжелыми условиями труда», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
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