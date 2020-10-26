(Фото) В Джалал-Абаде прошел рейд по выявлению детского труда

В Джалал-Абаде прошел рейд по выявлению детского труда

В г.Джалал-Абад Джалал-Абадской области проведены рейдовые мероприятия по выявлению детского труда в работах с тяжёлыми условиями труда, сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.

По ее данным, рейд проведен по инициативе Отдела внутренних дел г. Джалал-Абад совместно с инспекторами отдела охраны труда и трудовых отношений Межрегионального управления по г. Джалал-Абад и Сузакскому району Госэкотехинспекции.

«В ходе проведения рейдовых мероприятий на строительных рынках «Рахат», «Байтемир», а также на автомойках г.Джалал-Абад со стороны Госэкотехинспекции выданы предписания о запрете использовании детского труда на работах с тяжелыми условиями труда», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар