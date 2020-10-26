Сколько миллионов долларов позволили Бабанову спасти голову?

В политических кругах ходят интересные разговоры.
Правда ли то, что Омурбеку Бабанову удалось уберечь свою голову, заплатив 1 или 2 млн долларов? Интересно? Кому он заплатил? «Красным» или «черным»? Вот такие ходят слухи. Есть выражение: «Без ветра не колышется трава»… Если помните, после переворота Алмазбек Атамбаев вышел из тюрьмы, политики Омурбек Бабанов, Руслан Казакбаев, Сапар Исаков, Албек Ибраимов, Жениш Молдокматов, Рыскелди Момбеков пришли на площадь Ала-Тоо, с целью взять реванш, но большинство их не приняло и им пришлось бежать. Атамбаева посадили вместе с его сторонниками, Исаков и Ибраимов пропали без вести. Бабанову удалось «вылезти сухим из воды», а Казакбаев возглавил МИД. Многие до сих пор не поняли, как подобное вообще произошло.
Источник: газета «Азия news» №31 от 22.10.2020 / стр. 4
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