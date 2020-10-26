Садыр Жапаров обсудил с главой ГПС инцидент на кыргызско-таджикской границе

Садыр Жапаров обсудил с главой ГПС инцидент на кыргызско-таджикской границе

Исполняющий обязанности президента, премьер-министр Садыр Жапаров сегодня принял председателя Государственной пограничной службы Кыргызской Республики Уларбека Шаршеева.

Как сообщает пресс-служба ГПС КР, она встрече были обсуждены меры по стабилизации ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Председатель ГПС доложил об инциденте в селе Уч-Добо Баткенского района Баткенской области, произошедшем 25 октября.

По его данным, граждане Таджикистана начали прокладку водопроводных труб на спорном участке границы. На неоднократные требования пограничников Кыргызстана прекратить работы граждане Таджикистана не подчинились, в результате с кыргызской стороны было произведено 2 выстрела в воздух.

В данный момент работы приостановлены, ведутся переговоры с таджикской стороной, среди населения проводятся разъяснительные работы с привлечением представителей местных властей и правоохранительных органов.

Садыр Жапаров отметил важность решения вопросов по делимитации и демаркации границы только путем мирных переговоров. «Нет нерешаемых проблем. Любой вопрос можно решить через мирные переговоры», — подчеркнул он.

Также Садыр Жапаров отметил необходимость скорейшего разрешения имеющихся приграничных споров с соседними странами. Он подчеркнул, что в скором времени совершит многодневную рабочую поездку в Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области для того, чтобы на месте ознакомиться со всеми имеющимися проблемами по приграничным вопросам.

«Нельзя затягивать с решением данного вопроса, во избежание подобных инцидентов в будущем. Жители приграничных районов должны жить в обстановке мира и стабильности», — подчеркнул и. о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров, дав конкретные поручения для урегулирования последнего инцидента в Баткенской области и сохранения стабильности на всех приграничных рубежах Кыргызстана.

Источник: elgezit.kg