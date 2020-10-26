Полпред Иссык-Куля Балбак Тулобаев ушел в отставку

Кто станет новым полпредом на Иссык-Куле пока неизвестно.

Полномочный представитель правительства в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев покинул должность. Информацию подтвердили в пресс-службе полпредства.

Как отметили агентству, Тулобаев покидает должность в связи с переходом на другую должность. Кто станет новым полпредом на Иссык-Куле пока неизвестно.

Источник: Кабар