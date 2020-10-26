И.о. президента Жапаров совершит многодневную рабочую поездку в Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области
И.о. президента, премьер-министр Кыргызстана Садыр Жапаров совершит многодневную рабочую поездку в Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области для того, чтобы на месте ознакомиться со всеми имеющимися проблемами по приграничным вопросам. Об этом он сообщил во время встречи с главой Государственной пограничной службы КР Уларбеком Шаршеевым.
На встрече председатель ГПС доложил и.о. президента об инциденте в селе Уч-Добо Баткенского района Баткенской области, произошедшего 25 октября. По его данным, граждане Таджикистана начали прокладку водопроводных труб на спорном участке границы.
«Нельзя затягивать с решением данного вопроса, во избежание подобных инцидентов в будущем. Жители приграничных районов должны жить в обстановке мира и стабильности», — подчеркнул Садыр Жапаров, дав конкретные поручения для урегулирования последнего инцидента в Баткенской области и сохранения стабильности на всех приграничных рубежах Кыргызстана.
Отметим, что 25 октября в селе Уч-Добо в Баткенской области произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. По информации ГПС КР, граждане Таджикистана начали прокладку водопроводных труб на спорном участке границы.
На неоднократные требования пограничников Кыргызстана прекратить работы граждане Таджикистана не подчинились, в результате с кыргызской стороны было произведено 2 выстрела в воздух.
В данный момент работы приостановлены, ведутся переговоры с таджикской стороной, среди населения проводятся разъяснительные работы с привлечением представителей местных властей и правоохранительных органов.
Источник: Кабар
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