Конфликт на границе. Граждане Таджикистана не подчинились требованиям пограничников КР и вступили в перепалку

В настоящее время работы остановлены.
В местности Уч-Добо Баткенского района Баткенской области 25 октября в 16:45 граждане Таджикистана начали проводить работы по прокладке водопроводных труб. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана.
На место прибыл пограничный наряд Кыргызстана, потребовавший прекратить работы на неописанном участке государственной границы. Однако, граждане Таджикистана не подчинились требованиям пограничников Кыргызстана, более того вступили в словесную перепалку.
С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, а также недопущения эскалации инцидента, пограничники Кыргызстана вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух.
В настоящее время работы остановлены.
Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят встречу. В переговорах принимают участие представители местных органов власти и правоохранительных структур.
Обстановка на данном участке госграницы характеризуется как стабильная.
Источник: reporter.kg
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