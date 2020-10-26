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Конфликт на границе. Граждане Таджикистана не подчинились требованиям пограничников КР и вступили в перепалку

В настоящее время работы остановлены.

В местности Уч-Добо Баткенского района Баткенской области  25 октября в 16:45 граждане Таджикистана начали проводить работы по прокладке водопроводных труб. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Кыргызстана.

На место прибыл пограничный наряд Кыргызстана, потребовавший прекратить работы на неописанном участке государственной границы. Однако, граждане Таджикистана не подчинились требованиям пограничников Кыргызстана, более того вступили в словесную перепалку.

С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, а также недопущения эскалации инцидента,  пограничники Кыргызстана вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух.

В настоящее время работы остановлены.

Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят встречу. В переговорах принимают участие представители местных органов власти и правоохранительных структур.

Обстановка на данном участке госграницы характеризуется как стабильная.

Источник: reporter.kg

           

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