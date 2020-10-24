Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетит Кочкорский район Нарынской области

Садыр Жапаров с рабочей поездкой посетит Кочкорский район Нарынской области

25 октября состоится рабочая поездка исполняющего обязанности президента, премьер-министра Кыргызстана Садыра Жапарова в Кочкорский район Нарынской области, сообщается на сайте правительства КР.

В ходе поездки глава правительства примет участие в закладке капсулы на месте строительства социальной деревни в селе Мантыш Кочкорского района, а также ознакомится с проектом ее строительства.

Источник: Кабар