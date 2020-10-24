ЦИК назначил досрочные президентские выборы на 10 января

Досрочные выборы президента Кыргызстана назначены на 10 января 2021 года.

Такое решение принято на заседании ЦИК, сообщил агентству заместитель председателя Центризбиркома Абдыжапар Бекматов.

В ходе заседания глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что после отставки президента досрочные выборы должны пройти в трехмесячный срок.

Согласно закону, если парламент в течение недели после прекращения полномочий президента назначает досрочные выборы, они считаются официально назначенными на следующий день.

В связи, с чем было предложено провести выборы 10 января 2021 года.

«Члены ЦИК поддержали предложение», - сказал Бекматов.

Источник: Кабар