В «Кыргыз темир жолу» утверждают, что распиленные вагоны были списаны

В «Кыргыз темир жолу» утверждают, что распиленные вагоны были списаны

В «Кыргыз темир жолу» утверждают, что распиленные и проданные вагоны были списаны в установленном законом порядке. В пресс-службе предприятия прокомментировали сообщение ГСБЭП о выявленных фактах злоупотребления должностным положением сотрудниками «КТЖ».

«Подобные безапелляционные обвинения Финпола требуют всесторонней и детальной проверки и в строгом соблюдении законодательства. Кроме того, на распространенных фотографиях изображены грузовые вагоны с инвентарными номерами, не имеющие отношения к ГП «НК «Кыргыз темир жолу». С целью дестабилизации распространяется ложная информация о том, что генеральный директор компании Василий Дашков задержан. Кыргызская железная дорога работает в штатном режиме во главе с руководством», — отметили в «Кыргыз темир жолу».

В пресс-службе добавили, что списанные грузовые вагоны имели 100-процентный износ. «Стоит отметить, что подобными заявлениями ГСБЭП нарушает один из основных принципов Конституции — принцип презумпции невиновности», — заметили в «КТЖ».

«Кыргыз темир жолу» готово оказать всестороннее содействие следствию в установлении возможных нарушений и причастных лиц, если таковые имеются.

Источник: 24.kg