Отец Дуйшенбека Зилалиева попросил Садыра Жапарова о справедливости

По его словам, в отношении Дуйшенбека Зилалиева идет политическая репрессия подобная 1937 году.

Отец экс-председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбека Зилалиева, заслуженный строитель Текшербек Зилалиев обратился с обращением к и.о. президента КР Садыру Жапарову с просьбой обратить внимание на дело его сына.

По его словам, в отношении Дуйшенбека Зилалиева идет политическая репрессия подобная 1937 году.

"Уважаемый Садыр Нуркожоевич, мой сын Зилалиев Дуйшон находится в тюрьме из-за отказа выполнить указание старой власти или из-за грубого слова в их адрес. Мало того, конфисковано наше имущество, заработанное в течении 50 лет совместно с женой и четырьмя детьми.

Семейный бизнес мы с женой начинали в 1991 году. Мы арендовали магазин, где трудились 14 человек, который в последствии выкупили. Даже этот магазин "Ак-Тилек" вместе с другим имуществом отобрали решением суда от 5.10.20 в пользу государства. (В 1991 году Дуйшону было 18 лет).

В 1998 году старший сын и Дуйшон были студентами, другие учились в школе. В то время у нас с женой было движимого и недвижимого имущества примерно на 300.000 $ США. Это следующее: 5 квартир, 2 участка по 8 соток, 2 коттеджа по 5 комнат и другое движимое имущество. В последующие годы я запустил в аренду 5 автомашин для перевозок по маршруту Бишкек-Ош. На все это имущество имеются все надлежащие документы, которые суд при рассмотрении дела не учёл.

В 2013 году на июль месяц, или до назначения Дуйшона министром, эта сумма достигала примерно 600.000$ США. Эти расчеты я также предоставил суду.

Уважаемый президент, Садыр Нуркожоевич, вы, как человек лично, на своей шкуре переживший подобную несправедливость посудите сами, у нас отобрали не только то, что нажили мы с женой, но и то, что заработали наши сыновья. Один из которых 4 года проработал в США, второй крановщиком в России, а их заработанные деньги мы вкладывали в недвижимость. Кроме того, я задолжал крупную сумму денег, из-за которых до сегодняшнего дня приходится судиться. Документы, подтверждающие это, я предоставил суду, но реакция судьи на это "НОЛЬ".

14-17 сентября текущего года поступило предложение внести партии "Биримдик" 1,5 млн. сомов. "Об остальном поговорим после выборов" - сказали они. Я согласился, при условии, что если они сразу освободят сына. Ответа не последовало. Посредник сказал, что судья лишь усмехнулся.

От УКМК для освобождения Дуйшонбеку поступило предложение дать показание, что он якобы давал Алмазбеку Атамбаеву 1 млн.$, и что я при этом свидетель. Чтобы быть не голословным, имеется ссылка СМИ 1,5 годовалой давности.

Я обращался и к прежней власти, но ответа не последовало, ждал справедливости от суда, но и этого не случилось.

Я неоднократно повторял сыну, чтобы он работал честно, что и того нажитого добра нам всем хватит, я уверен в невиновности сына, он не принес ни тыйына убытка стране, нет обвинения ни от следствия, ни от суда, в том что он обворовался.

Говорили, что со стороны главного прокурора было возбуждено дело на 21 человек, по незаконному обогащению, но при этом лишь мой сын несет наказание, остальные на свободе.

При этом повторюсь, Дуйшонбека посадили из-за того, что:

А) Он не выполнил требования бывшей власти или выразил протест.

Б) Не дал ложных показаний по делу Атамбаева.

В) Не предоставил запрашиваемую сумму определенным лицам.

Г) Судья Эсенбаев Адылбек не найдя зацепок, вёл дело моего сына 1 год и 10 месяцев, чтобы не осудить без вины. Ведь если есть зацепка следствие ведется всего 5-6 месяцев, после чего сажают.

Этот судья на 100% убедился и понял, что все имущество принадлежит мне (отцу Дуйшонбека), но несмотря на это, вынес обвинительный приговор.

Прошу Вас, посадить моего сына под домашний арест, чтобы иметь возможность предъявить доказательные документы против обвинения.

Уважаемый Садыр, обращаюсь как старший по возрасту, возьмите под личный контроль дело моего сына и жду справедливого решения. Примите меры по отношению к судьям, в противном случае идет политическая репрессия подобная 1937 году", - заявил Зилалиев в своем обращении.

Источник: vb.kg