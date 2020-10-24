Камчы Кольбаев водворен в СИЗО ГКНБ

Камчы Кольбаев водворен в СИЗО ГКНБ

Камчы Кольбаев 23 октября решением Первомайского районного суда Бишкека заключен под стражу в СИЗО ГКНБ на время проведения следствия, сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках досудебного производства К.Кольбаеву предъявлено обвинение по статье 249 ч.1 УК (Создание преступной организации или участие в ней).

Источник: svodka.akipress.org