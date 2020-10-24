Стала известна причина смерти Айдара Акаева

Сын первого президента Кыргызстана Айдар Акаев скончался от отравления алкоголем и наркотиками.
Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, проверка показала, что именно сочетание алкоголя и кокаина привело к остановке сердца.
О смерти Айдара Акаева стало известно 6 февраля. По предварительным сведениям, сообщалось, что мужчина умер от остановки сердца, не дожив до своего 44-летия всего две недели.
Напомним, что у свергнутого 24 марта 2005 года президента четверо детей — Бермет, Айдар, Саадат и Илим.
Бермет и Айдар Акаевы баллотировались в Жогорку Кенеш и получили депутатские мандаты от партии власти «Алга Кыргызстан». Это вызвало широкий протест в стране. В результате митингов, завершившихся 24 марта 2005-го захватом «Белого дома», Аскара Акаева свергли. Он сбежал из республики с семьей.
Айдар Акаев был женат на дочери известной в кинематографических кругах семьи Чокубаевых Сайкал. У них трое детей.
После того как семья Акаевых переехала в Москву, Айдар занимался бизнесом.
Источник: 24.kg
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