"Мы защитим бизнес от криминала" - Садыр Жапаров

Мы должны приложить максимальные усилия по защите прав предпринимателей и инвесторов.
Об этом в ходе выступлдения на инвестиционном форуме заявил премьер-министр и.о. Президента Садыр Жапаров.
Он поставил перед руководителям государственных структур ряд задач.
- Сократить все бюрократические преграды, создаваемые государственными и местными органами, уменьшить искусственные проволочки.
- Государственные услуги необходимо оптимизировать в интересах бизнеса. Для этого подготовьте пакет документов о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие нормативно-правовые акты, при необходимости - в новой редакции.
- Провести все необходимые налоговые реформы.
- Упростить правила ведения бизнеса.
- Внедрить конкретные механизмы поддержки экспортеров.
- К концу года возобновить льготное кредитование малого и среднего бизнеса.
- При этом коррупционные схемы должны быть недопустимы!
- Своевременно и оперативно информировать бизнес о любых изменениях в работе таможенных и фискальных органов.
- Выявить все коррупционные схемы в таможенной сфере, увеличить доходы бюджета.
- Как можно скорее внедрить автоматизированную систему программного обеспечения в таможенную систему.
- Вести строгий контроль контрабанды товаров на границах.
- Обеспечить конфиденциальность банковской и налоговой тайны, личной информации.
- Рассмотреть механизмы выдачи государственных гарантий по компенсации предпринимателям и инвесторам, пострадавшим от дестабилизации и чрезвычайного положения в стране.
- Усилить правовые нормы о защите собственности и неприкосновенности прав собственников.
Кроме того, были даны особые поручения Генпрокуратуре и правоохранительным органам.
Во-первых, необходимо создать благоприятную обстановку для привлечения инвестиций, развития туризма и предпринимательства.
Во-вторых, необходимо предотвратить все усилия по рейдерским захватам земель и незаконным кадровым назначениям на руководящие должности.
Любые несанкционированные и противоправные действия должны жестко пресекаться.
В-третьих, необходимо пересмотреть возможность декриминализации экономических преступлений.
В четверых, необходимо исключить необоснованное вмешательство правоохранительных органов в предпринимательскую деятельность и деятельность бизнес-структур.
"Самое главное Мы должны приложить максимальные усилия по защите прав предпринимателей и инвесторов! Отмечу недавние незаконные действия против бизнес-сообщества. К сожалению, воспользовавшись сложившейся в стране ситуацией, некоторые уничтожили имущество приносивших доход инвестиционных компаний, таких как "Джеруй", "Метал-Кен", "Терек-Сай". Эти действия еще более усугубили бедственное положение нашей экономики, и без того пострадавшей от пандемии COVID-19 в 2020 году.
Но даже в этом вопросе есть другая сторона, противоправные действия со стороны местных жителей были связаны многими факторами. Они были мотивированы на эти действия в связи с нежеланием идти на сотрудничество с местным населением, а также несоблюдением международных требований по экологическим вопросам в регионе", - сказал Садыр Жапаров.
Он отметил, что сейчас основная задача стоит в том, чтобы незамедлительно запустить бесперебойный рабочий процесс на предприятиях и разрешить сложившуюся ситуацию.
"Как исполняющий обязанности президента страны, призываю всех граждан республики - не совершать противоправных действий в отношении предпринимателей и представителей бизнес-структур. Я буду защищать, и поддерживать каждого инвестора!", - заявил Жапаров.
Он также отметил, что в ближайшее время ожидается экономический спад примерно на 6 процентов и призвал каждого гражданина внести свою лепту для поднятия экономики страны.
"Надеюсь, что до конца года мы выправим ситуацию в лучшую сторону и улучшим экономическую активность. Мы защитим бизнес от криминала и коррумпированных чиновников! Без этого у нас не будет дохода! Без этого мы не сможем выполнять свои социальные обязательства перед народом!
Предприниматели, представители международных организаций и бизнес-омбудсмен - для вас моя дверь всегда будет открыта", - завершил выступление Садыр Жапаров.
Источник: vb.kg
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