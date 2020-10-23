Срок полномочий парламента заканчивается 28 октября, дальше это уже узурпация, – Салянова

Срок полномочий парламента четко прописан в Конституции – 5 лет, ни дня более.

Остаться еще на полгода – это настоящая узурпация. Об этом заявила экс-генпрокурор Аида Салянова.

По ее словам, срок действия мандата истекает 28 октября.

«Дело не в зарплатах, дело в мандатах. С 29 октября вы не имеете права принимать решения от имени народа. Следовательно, поправки в конституционный закон неконституционны. Понятно, что это шаг, который нанесет ущерб репутации страны в целом. Достойно ли доверия других правительство, которое не принимает во внимание свой собственный народ? Это очень опасный прецедент. Не исключено, что наступит день, когда президентский срок таким образом можно будет продлить. Когда президенты делали что-то незаконное, они никогда не думали об ответственности, думали, что они вечны. Однако история неоднократно показывала, что это не так. Нынешний парламент хорошо использовал президентов в течение пяти лет. Разве не противно, что теперь они хотят использовать нас еще полгода? Нелегитимный парламент не может принимать законных решений», – написала Салянова.

Напомним, что депутаты Жогорку Кенеша в трех чтениях проголосовали за то, чтобы перенести парламентские выборы. Садыр Жапаров подписал законопроект. Принятым законом предусматривается приостановление проведения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года. Жапаров же сообщил, что все выборы, которые должны пройти в Кыргызстане, завершатся до марта 2021 года.

Источник: reporter.kg