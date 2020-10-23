Финпол: Сотрудники «Кыргыз Темир Жолу» распилили вагоны и продали как металлолом

По версии следствия, вагоны были распилены без разрешительных документов, с целью извлечения личной выгоды.
Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями установила, что должностные лица госпредприятия «Кыргыз Темир Жолу» осуществили незаконный распил железнодорожных вагонов компании и продали как металлолом.
По данным ведомства, бюджету нанесен ущерб в значительном размере, следствие устанавливает его сумму. По версии следствия, вагоны были распилены без разрешительных документов, с целью извлечения личной выгоды.
Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Злоупотребление служебным положением» Уголовного кодекса КР.
Источник: Азаттык
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