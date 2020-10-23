ГКНБ: Выявлен факт коррупции в Центре образования Октябрьского района г.Бишкек

Выявлен факт коррупции в Центре образования Октябрьского района г.Бишкек

Государственный комитета нацбезопасности (ГКНБ) КР расследуется уголовное дело по факту коррупции в Центре образования Октябрьского района г.Бишкек, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Установлено, что некоторые бывшие работники Центра образования Октябрьского района г.Бишкек, в сговоре с бывшим начальником Октябрьского управления Министерства финансов КР Н.С., действуя под покровительством заместителя муниципальной администрации по Октябрьскому административному району мэрии г.Бишкек Т.К., завладели денежными средствами из местного бюджета в особо крупном размере.

Проведенным аудитом деятельности Центра образования Октябрьского района г.Бишкек бюджету мэрии г.Бишкек по предварительным расчетам нанесен ущерб на сумму более 90 млн. сомов.

21 октября 2020 года материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по ст.319 ч.1 (коррупция) УК КР.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление и привлечение всех причастных к указанному преступлению лиц.

Источник: Кабар