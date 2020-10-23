Россия откроет финансирование Кыргызстану?

Кроме того, обе стороны подчеркнули, что необходимо возобновить межпарламентские связи.

Сегодня лидер парламентской фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев и депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко, член комиссии комиссии по сотрудничеству с депутатами Государственной Думы России встретились с Послом Российской Федерации в Кыргызстане Николаем Удовиченко.

Стороны обменялись мнениями о последних событиях в Кыргызской Республике. Депутаты отметили, что Кыргызстан постепенно возвращается в правовое русло и наблюдается стабилизация ситуации. Омурбек Текебаев и Наталья Никитенко обратились через Посла России к российской стороне с просьбой возобновить программу финансовой помощи Кыргызстану.

Напомним, что Кремль заявил о приостановке финансовой помощи официальному Бишкеку после событий 5-6 октября.

Кроме того, обе стороны подчеркнули, что необходимо возобновить межпарламентские связи.

По нашим сведениям, не исключено, что уже в начале ноября в Москву на встречу с коллегами отправится группа депутатов Жогорку Кенеша.

Источник: Элгезит