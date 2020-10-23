ГКНБ: Выявлены грубые нарушения при строительстве многоэтажного дома в Бишкеке

Чекисты подозревают в злоупотреблении должностным положением чиновников Госэкотехинспекции, МП «Бишкекглавархитектуры», Госархстроя и МЧС
ГКНБ выявил факты злоупотребления должностным положением со стороны должностных лиц Госинспекции по экологической и технической безопасности при правительстве, МП «Бишкекглавархитектура», Государственной экспертизы Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и МЧС, допустивших нарушения норм законодательства в ходе осуществления своей деятельности.
Установлено, что разрешительные документы на строительство многоэтажного дома по ул. Ахунбаева в августе 2019 года были выданы с грубейшими нарушениями требований законов «Об охране окружающей среды» и «Об экологической экспертизе», согласно которым запрещается проектирование и строительство зданий и сооружений на территориях парков, скверов, придомовых участков, придорожных зон озеленения, в пределах водоохранных зон.
22 октября 2020 года материалы досудебного производства зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.
В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных лиц к противоправной деятельности из числа должностных лиц указанных госорганов.
Пресс-центр ГКНБ
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