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Привыкайте. Старую площадь Бишкека переименовали в имени Турдакуна Усубалиева

В Бишкеке переименовали Старую площадь.

Об этом говорится в постановлении Бишкекского городского кенеша.

БГК

Фото БГК. В Бишкеке переименовали Старую площадь

БГК постановил присвоить имя Турдакуна Усубалиева площади в Бишкеке, расположенной в границах улиц Орозбекова и Раззакова напротив здания Дома правительства.

Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, Бишкекглавархитектуре поручено внести соответствующие изменения в учетные и инвентаризационные данные.

Напомним, решение принято еще весной. Постановление вступает в силу с октября 2020 года.

Источник: 24.kg

           

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