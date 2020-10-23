Привыкайте. Старую площадь Бишкека переименовали в имени Турдакуна Усубалиева

В Бишкеке переименовали Старую площадь.
Об этом говорится в постановлении Бишкекского городского кенеша.
Фото БГК. В Бишкеке переименовали Старую площадь
БГК постановил присвоить имя Турдакуна Усубалиева площади в Бишкеке, расположенной в границах улиц Орозбекова и Раззакова напротив здания Дома правительства.
Бишкекскому городскому управлению по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество, Бишкекглавархитектуре поручено внести соответствующие изменения в учетные и инвентаризационные данные.
Напомним, решение принято еще весной. Постановление вступает в силу с октября 2020 года.
Источник: 24.kg
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