Садыр Жапаров: Парламент не будет работать до июня, все выборы пройдут до марта

Премьер-министр Садыр Жапаров сообщил, что все выборы, которые должны пройти в Кыргызстане завершатся до марта 2021 года.

“Все что мы делаем, делается во благо народа. Все те требования, которые выдвигал народ на протяжении 30 лет, будут исполнены. Если не будет препятствий (а их очень много) будут приняты законы, которые захочет народ. Все выборы завершаться до марта. Парламент не будет работать до июня. Во вчерашнем принятом законопроекте взяли время на запас, поэтому указали, что все реформы будут завершены до июня. Главное, не паникуйте, думая, что этот созыв будет работать до июня. Не верьте политикам, которые в течение 30 лет только и говорят, ничего не делая“, – сказал Жапаров.

Напомним, что депутаты Жогорку Кенеша в трех чтениях проголосовали за то, чтобы перенести парламентские выборы. Садыр Жапаров подписал законопроект. Принятым законом предусматривается приостановление проведения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Источник: reporter.kg