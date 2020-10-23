Вторая волна COVID-19. В больницах есть запасы лекарств на 322,3 миллиона сомов

В организациях здравоохранения республики имеются запасы лекарственных средств на 322 миллиона 396,8 тысячи сомов.
Об этом сообщили в Фонде обязательного медицинского страхования.
В том числе в Бишкеке есть запас лекарств на 45,7 миллиона сомов, в Ошской области — на 179 миллионов сомов, в Джалал-Абадской — на 41,5 миллиона, в Баткенской — на 20,3 миллиона. Кроме того, в медучреждениях Чуйской области есть лекарства на 13,5 миллиона сомов, в Нарынской — на 12,8 миллиона, в Иссык-Кульской — на 7 миллионов и в Таласской области — на 5 миллионов сомов.
«При нынешней эпидемиологической ситуации запасов лекарств хватит на 1-1,5 месяца, или на 8-10 тысяч больных. С начала эпидемии COVID-19 из консолидированного бюджета ФОМС выделено организациям здравоохранения на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения (СИЗ, респираторы и другие) 1 миллиард 611 миллионов 804,6 тысячи сомов», — подчеркнули в фонде.
Источник: 24.kg
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