Силуэт Тюлеева создает ощущение, что реанимировался режим Бакиева

«Народу не запретишь говорить»

Завоевавший мэрию Бишкека Нариман Тюлеев заявил, что судимость у него сняли в августе прошлого года и он будет бороться за полное оправдание в Верховном суде. Добавил, что в 2012 году его осудили при отсутствии показаний свидетелей. Как известно, он несколько лет отсидел за решеткой… Короче говоря, последние кадровые назначения вызывают вопросы у общественности, не дают заскучать журналистам. Некоторые предполагают, что Нариман Тюлеев пришел при поддержке «черных». Говорят: «Народу не запретишь говорить». Никто не заставит замолчать тех, кто об этом говорит. Так это правда или ложь? Время покажет. Огорчает то, что активность Тюлеева создает ощущение, что реанимировался режим Бакиева, что обеспокоило народ…

Источник: газета «Азия news» №31 от 22.10.2020 / стр. 3