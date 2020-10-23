Акылбек Жапаров стал советником Садыра Жапарова по экономическим и финансовым вопросам

Акылбек Жапаров - один из инициаторов законопроекта о переносе выборов и проведении референдума.

Бывший министр финансов и депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Акылбек Жапаров стал советником премьер-министра Садыра Жапарова по экономическим и финансовым вопросам. Об этом парламентарий сообщил на заседании Жогорку Кенеша 22 октября, когда представлял поправки в конституционный закон о выборах депутатов и президента.

«К сожалению, в бюджете не хватает более 36 млрд сомов. Как советник премьер-министра по экономике и финансам скажу, что у правительства есть возможность выплачивать пенсии, пособия, зарплаты и внешний долг, но нет возможности в течение 3 месяцев провести выборы депутатов, президента и референдум. Каждые выборы обходятся в 450 млн сомов», - сказал Жапаров.

В ответ на поздравление вице-спикера Мирлана Бакирова с назначением и его высказывание о том, что ранее Жапаров также был советником бывшего премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, депутат сообщил, что работает бесплатно, и заявил, что «если бы Абылгазиев прислушивался к советам, то ему бы не пришлось уходить в отставку, а президенту не пришлось бы покидать должность спустя 3 года после избрания».

Акылбек Жапаров - один из инициаторов законопроекта о переносе выборов и проведении референдума.

Депутаты Жогорку Кенеша на своем заседании 22 октября без обсуждения сразу в трех чтениях приняли поправки в конституционный Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики». Законопроектом отодвигаются сроки проведения парламентских выборов до проведения конституционной реформы, которая должна быть проведена не позднее 10 января 2021 года. Повторные же выборы либо новые выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся после проведения конституционной реформы не позднее 1 июня 2021 года.

Источник: Азаттык