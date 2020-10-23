Жогорку Кенеш в трех чтениях принял законопроект о переносе парламентских выборов и проведении референдума
Депутаты Жогорку Кенеша на своем заседании 22 октября без обсуждения сразу в трех чтениях приняли поправки в конституционный Закон «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики».
Законопроектом предлагается приостановить действия статей 38 и 63 закона до окончания проведения конституционной реформы. То есть нормы о сроках проведения выборов не будут работать. Другая статья проекта устанавливает сроки проведения конституционной реформы – не позднее 10 января 2021 года.
Еще одна статья указывает, что повторные либо новые выборы депутатов Жогорку Кенеша состоятся после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, но не позднее 1 июня 2021 года.
В своем выступлении представивший депутатам законопроект Акылбек Жапаров отметил, что «провести за 3 месяца парламентские, президентские выборы и референдум невозможно из-за трудностей в финансовом плане».
«Для решения данной ситуации депутаты предлагают приостановить выборы и провести конституционную реформу. Мы просим, чтобы выборы были проведены после конституционной реформы. Действующий Жогорку Кенеш будет работать до проведения реформы», - сказал Жапаров.
Депутаты не обсуждали данный законопроект и сразу приступили к голосованию, по итогам которого 83 депутата поддержали инициативу.
Источник: Азаттык
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