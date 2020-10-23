Путин: Россия с жалостью и тревогой смотрит на происходящее в Кыргызстане, но не вмешивается в эти процессы
Президент России Владимир Путин призвал к постсоветским странам относиться с особым вниманием и очень осторожно поддерживать «ростки государственности». Об этом он сказал на итоговой сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет «Российская газета».
«Ни в коем случае не вмешиваться со стороны с какими-то советами и с рекомендациями, а тем более избегать всякого вмешательства. Это разрушает хрупкие, только нарождающиеся институты суверенитета и государственности в этих странах», — заявил российский лидер. Он призвал дать возможность людям самим аккуратно строить эти отношения внутри общества, «не лезть как слон в посудную лавку со своими предложениями».
Президент РФ добавил, что Россия с жалостью и тревогой смотрит на происходящее в Кыргызстане, но не вмешивается в эти процессы. Он отметил, что там «как выборы — так переворот». «То, что там происходит — это беда Киргизии, киргизского народа», — подчеркнул Путин.
Ранее в своем выступлении он также отмечал, что Россия не вмешивается в происходящее в Беларуси.
Источник: Элгезит
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