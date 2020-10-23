Камчы Кольбаев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов, - ГКНБ

Камчы Кольбаев водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов, сообщили в ГКНБ.

По данным пресс-службы ведомства, он водворен в ИВС в рамках досудебного производства по статье 249 часть 1 УК КР.

Кольбаев был задержан 22 октября в спортклубе Avangard в Бишкеке по подозрению в создании преступной организации.

Источник: svodka.akipress.org