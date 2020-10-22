Абдырахман Маматалиев стал директором Государственной кадровой службы

Абдырахман Маматалиев стал главой Государственной службы.

Об этом сообщает аппарат президента.

Соответствующее указ подписал исполняющий обязанности президента, премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров, согласно которому Маматалиев Абдырахман Мадакимович назначен директором Государственной кадровой службы Кыргызской Республики.

Напомним, что в 2014-2015 годах Абдырахман Маматалиев был вице-премьер-министром Кыргызстана, курировал силовой блок.

Источник: media-center.kg