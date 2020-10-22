Госдеп США отреагировал на задержание Камчы Кольбаева

Соединенные Штаты Америки приветствуют действия государственных органов Кыргызстана по задержанию Камчы Кольбаева.

Об этом сообщается на странице Посольства США в КР в Twitter.

В сообщении говорится, что «США выражают надежду, что правительство Кыргызстана привлечет к ответственности и будет содержать под стражей этого опасного криминального лидера в интересах общественной безопасности».

«Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов за информацию, ведущую к разрушению финансовых механизмов преступной сети Камчыбека Кольбаева. Криминальная сеть Кольбаева базируется в Центральной Азии и занимается незаконным оборотом наркотиков, торговлей оружием, торговлей людьми, вымогательством и другими видами преступной деятельности», - сообщили в посольстве.

Отмечается, что преступная сеть Кольбаева является частью более широкой транснациональной преступной организации Brothers’ Circle, состоящей из лидеров и членов нескольких евразийских преступных групп. В феврале 2012 года Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США Кольбаев был объявлен действующим в интересах или от имени «Братвы».

Ранее в ГКНБ Кыргызстана сообщили о задержании «вора в законе» Камчы Кольбаева. Отмечается, что начато досудебное производство по статье 249 («Создание преступной организации или участие в ней») УК КР. 22 октября Кольбаев был доставлен в Главное следственное управление ГКНБ.

Камчы Кольбаев состоит на учете в МВД в качестве лидера организованной преступной группы. По информации ведомства, в 2018 году ОПГ Кольбаева насчитывала 424 участника.

В 2012 году президент США Барак Обама внес Кольбаева в «черный список» как одного из 7 крупнейших наркобаронов. Госдепартамент США пообещал вознаграждение до миллиона долларов за информацию, «которая приведет к нарушению финансовых механизмов» Кольбаева. Министерство финансов США внесло Кольбаева в «черный список» вместе с именами 10 криминальных авторитетов из стран бывшего СССР.

Источник: Азаттык