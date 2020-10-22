Выборы президента и Жогорку Кенеша могут перенести

В Кыргызстане парламентские выборы и выборы президента могут перенести на несколько месяцев.

В Жогорку Кенеш вносят соответствующий законопроект, позволяющий отодвинуть сроки выборов.

Депутат Талант Мамытов сообщил, что согласно закону, есть нормы о сроках назначения даты выборов. Однако, по его словам, учитывая эпидемиологическую, политическую и экономическую ситуацию, был инициирован новый проект закона «Конституционный закон о приостановлении действий некоторых норм Конституционного закона о выборах депутатов Жогорку Кенеша», где сроки отодвигаются до принятия новой Конституции.

Источник: Элгезит