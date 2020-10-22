Видео эпичного задержания Камчы Кольбаева обнародовал ГКНБ

В этот раз чекисты подготовились основательнее. Ролик впечатляет
ГКНБ опубликовал видео задержания вора в законе Камчы Кольбаева. В эффектном ролике звучит атмосферная музыка, а также запечатлен весь ход спецоперации: выезд группы захвата, проникновения вооруженных бойцов в здание спорткомплекса на глазах у изумленных граждан, привод кримавторитета в Госкомитет нацбезопасности.
Стоит отметить, что на сей раз чекисты подготовились весьма основательно, и оперативная съемка велась с разных ракурсов.
Напомним, ранее граждане раскритиковали ГКНБ за фотографии задержания экс-зампреда Таможенной службы Райымбека Матраимова. Тогда госкомитет заподозрили в постановочной фотосессии.
Источник: vesti.kg
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