Видео эпичного задержания Камчы Кольбаева обнародовал ГКНБ

В этот раз чекисты подготовились основательнее. Ролик впечатляет

ГКНБ опубликовал видео задержания вора в законе Камчы Кольбаева. В эффектном ролике звучит атмосферная музыка, а также запечатлен весь ход спецоперации: выезд группы захвата, проникновения вооруженных бойцов в здание спорткомплекса на глазах у изумленных граждан, привод кримавторитета в Госкомитет нацбезопасности.

Стоит отметить, что на сей раз чекисты подготовились весьма основательно, и оперативная съемка велась с разных ракурсов.

Напомним, ранее граждане раскритиковали ГКНБ за фотографии задержания экс-зампреда Таможенной службы Райымбека Матраимова. Тогда госкомитет заподозрили в постановочной фотосессии.

Источник: vesti.kg