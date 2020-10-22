Садыр Жапаров: Я попросил Тюлеева уйти с поста мэра Бишкека

Садыр Жапаров: Я попросил Тюлеева уйти с поста мэра Бишкека

Исполняющий обязанности президента КР, премьер-министр Садыр Жапаров в интервью «Ала-Тоо» рассказал, что лично разговаривал с и.о. мэра города Бишкек Нариманом Тюлеевым об отставке последнего.

«Про то, что Тюлеев назначен на пост мэра в качестве и.о., я не знал. Про это я узнал вечером того дня. Оказывается, Суракматов ушел с поста и на свое место оставил Тюлеева в качестве исполняющего обязанности. Это было в полномочиях Суракматова. А вообще мэра столицы выбирает Бишкекский городской кенеш. Я только даю представление, а на Наримана Тюлеева я представления не давал. Я поговорил с ним лично и попросил его покинуть пост, потому что горожане не довольны его приходом», - рассказал Жапаров.

Напомним, мэр города Бишкек Азиз Суракматов по собственному желанию покинул пост мэра города Бишкек и назначил на свое место вице-мэра Наримана Тюлеева. Однако после этого у мэрии собрались люди, недовольные назначением Тюлеева, и его сторонники. Между двумя группами произошла перепалка.

Источник: Кабар