Камчы Кольбаева подозревают в создании преступной организации

ГКНБ получил данные о преступной деятельности вора в законе
В ходе проводимой ГКНБ работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп были получены данные в отношении криминального авторитета, так называемого «вора в законе» Камчыбека Асанбека (Камчы Кольбаев).
Указанные материалы были зарегистрированы в ЕРПП по ст.249 ч.1 УК КР (Создание преступной организации или участие в ней) и начато досудебное производство.
22 октября 2020 года было установлено местонахождение Камчыбека Асанбека в Бишкеке, и последний доставлен в Главное следственное управление ГКНБ для производства следственных действий с его участием.
В рамках проводимого расследования ГКНБ примет соответствующие меры, направленные на получение данных о преступной деятельности Асанбека и связанных с ним лиц из преступной среды.
Пресс-центр ГКНБ
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