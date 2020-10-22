Камчы Кольбаева подозревают в создании преступной организации

ГКНБ получил данные о преступной деятельности вора в законе

В ходе проводимой ГКНБ работы по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп были получены данные в отношении криминального авторитета, так называемого «вора в законе» Камчыбека Асанбека (Камчы Кольбаев).

Указанные материалы были зарегистрированы в ЕРПП по ст.249 ч.1 УК КР (Создание преступной организации или участие в ней) и начато досудебное производство.

22 октября 2020 года было установлено местонахождение Камчыбека Асанбека в Бишкеке, и последний доставлен в Главное следственное управление ГКНБ для производства следственных действий с его участием.

В рамках проводимого расследования ГКНБ примет соответствующие меры, направленные на получение данных о преступной деятельности Асанбека и связанных с ним лиц из преступной среды.

Пресс-центр ГКНБ