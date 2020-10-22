В России задержали фуру с контрафактной одеждой из Кыргызстана

Более трех тонн контрафакта пытались ввезти в Россию из Кыргызстана, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

По ее данным, фуру, загруженную одеждой популярных мировых брендов, задержали сотрудники мобильных групп таможни в пункте пропуска Петухово.

Продукция от Chanel, Versace, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Converse, New Balance, Levi’s и других известных торговых марок была упакована в полимерные пакеты и расфасована по мешкам. Это около 20 тысяч вещей: носки, спортивные костюмы, толстовки, брюки, футболки и куртки.

Установлено, что одежда от Armani и Asics произведена в Турции, Converse — в Корее, Chanel и Versace — в Кыргызской Республике. Страну происхождения остальной «брендовой» одежды установить не удалось. Правообладатели товарных знаков составили заявления о контрафактности товаров.

«Готовятся материалы для передачи в полицию. Учитывая размер ущерба, нарушителей ждёт уголовное наказание», - говорится в сообщении таможни.

Источник: Кабар